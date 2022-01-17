واشنطن تنفي مزاعم رعايتها لصفقة توريد غاز إسرائيلي للبنان

نفت الولايات المتحدة الأمريكية التقارير التي زعمت أن واشنطن رعت صفقة في مجال الطاقة بين بيروت وتل أبيب، تنقل بموجبها إسرائيل كميات من الغاز إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

وقال مكتب الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، على تويتر، إن التقارير التي تتحدث عن رعاية الولايات المتحدة لصفقة في مجال الطاقة بين إسرائيل ولبنان "خاطئة".

جاء ذلك بعد دحض لبنان تقريرا نشرته "قناة 12" الإسرائيلية الخاصة، السبت، زعمت فيه موافقة واشنطن على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان، قائلة إن واشنطن "أعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد وإن الغاز سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ثم سيورد عبر خط الأنابيب لسوريا ومن هناك إلى لبنان".

وأمس، أكد لبنان أن اتفاقية توريد الغاز إليه تنص على أنه مصري وليس إسرائيلي، نافيا بشكل قاطع ما أورده إعلام عبري بهذا الخصوص.

وأضاف أن "اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه".

ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

وأزمة الوقود في لبنان أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت بانهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية.