وزير خارجية قطر يجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

التقى وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون وبحث معه آخر المستجدات على الساحة السورية.

أفادت بذلك وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، مشيرة إلى أن بيدرسون يجري حاليا زيارة للدوحة، دون توضيح تاريخ وصوله أو مدة الزيارة.

وأضافت أنه تم خلال الاجتماع بين آل ثاني وبيدرسون "التأكيد على أهمية استمرار تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين".

كما تمت "مناقشة أهمية التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية ومعاناة الشعب السوري وفقا لبيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254"، بحسب المصدر ذاته.

وصدر قرار مجلس الأمن رقم 2254 في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، ويطالب "جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية" في سوريا، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن على "دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار" هناك.

فيما ينص بيان "جنيف 1" لعام 2012 على حل الأزمة في سوريا عبر مرحلة انتقالية تقوم على تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، وإجراء حوار وطني، ومراجعة النظام الدستوري والقانوني، ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة لشغل المؤسسات والمناصب الجديدة التي يتم تأسيسها.

ويأتي لقاء آل ثاني وبيدرسون بعد يوم من اجتماع الأخير بالدوحة مع رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، سالم المسلط، ورئيس "هيئة التفاوض السورية" أنس العبدة.

وفي اجتماع منفصل آخر الأحد، التقى آل ثاني رئيس "جبهة السلام والحرية" السورية المعارضة أحمد العاصي الجربا، وتناول الطرفان خلال اللقاء مستجدات الوضع السوري.