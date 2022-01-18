إجماع عربي على إدانة الاعتداءات الإرهابية على أبوظبي

أدانت الدولة العربية استهداف العاصمة الإماراتية أبو ظبي بطائرات مسيرة مفخخة، مؤكدة أنها "اعتداءات إرهابية"، فيما تشير أصابع الاتهام إلى وقوف الحوثي وراءها.

والإثنين، شهدت أبو ظبي انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار الإمارة، وأسفر أحدهما عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان حوثي رسمي عن اعتزام إصدار بيان عن "عملية عسكرية نوعية نفذتها قواته في العمق الإماراتي"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، قال الوزير عبد الله بن زايد آل نهيان: "ندين استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية"، مؤكدا أن "هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب".

وأضافت الخارجية أن "الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي الآثم" داعية "المجتمع الدولي إلى إدانة ورفض هذه الأعمال الإرهابية".

فيما أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، أن وزيرها سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

وأكد "إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه مليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة الإمارات ومواطنيها، ودعمها لكل ما تتخذه أبو ظبي من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها".

كما أعربت قطر في بيان للخارجية عن "إدانتها واستنكارها الشديدين"، للهجمات، معتبرة إياها "عملا إرهابيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وعبرت عن تعازي قطر لذوي الضحايا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل، وللإمارات حكومة وشعبا، بالأمان والاستقرار.

بدورها، أدانت خارجية الأردن في بيان هذا "الاعتداء الإرهابي الجبان"، مشددة على أن "أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن المملكة".

وأعرب ملك الأردن، عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، عن إدانته لـ"الاعتداء الإرهابي الجبان"، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب "الإماراتيين في مواجهة كل ما يهدد أمنهم".

وعدت الخارجية السعودية في بيان الإدانة الاستهداف "هجوما إرهابيا جبانا"، مؤكدة "وقوفها التام مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها".

وفي اتصال هاتفي، مع ولي عهد أبو ظبي، أكد ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، إدانته لـ"الهجوم الإرهابي" مشددين على استمرارهما في "التصدي لتلك الأعمال الإرهابية"

بدورها اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، الاستهداف "عدوانا إرهابيا جبانا"، داعية مجلس الأمن إلى "وضع حد للسلوك العدواني للمليشيات الحوثية، وصيانة الأمن والسلم الدوليين".

في سياق متصل وصفت خارجية البحرين، في بيان الاستهداف بأنه "اعتداء إرهابي جبان وسافر على سيادة الإمارات"، مؤكدة تأييدها إلى "كافة إجراءات الإمارات لمواجهة الأعمال التخريبية".

وفي لبنان، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، في بيان، التضامن مع الإمارات "ضد هذا التعدي السافر".

كما أدان رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري، "هذا العدوان"، مطالبا "بوقفة عربية تحمي الخليج وأمنه وشعبه وتوقف التمدد الإيراني في دولنا ومجتمعاتنا".

وفي الجزائر، أدانت الخارجية في بيان، الهجمات، مؤكدة "تضامنها وتعاطفها مع الإمارات ورفضها المطلق لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار في هذا البلد وبالمنطقة".

وفي سلطنة عمان، أكدت الخارجية، في بيان، تضامن بلادها مع الإمارات و"تأييدها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، معبرة عن "استنكارها وإدانتها للهجوم".

وفي العراق، أدانت الخارجية، في بيان، الاستهداف مؤكدة "الوقوف ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة، فإننا نجدد الدعوة إلى حل الأزمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات وبين جميع الأطراف المعنية، لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة".

ووصفت خارجية موريتانيا، في بيان، الاستهداف بأنه "إرهابي"، مؤكدة "وقوفها مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها".

وفي المغرب، أعلنت الخارجية في بيان، إدانتها بشدة "الهجوم الآثم"، مؤكدة تضامنها المطلق مع الإمارات.

وفي اتصال هاتفي، مع ولي عهد أبو ظبي، أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، إدانته للهجوم، مجددا دعم الرباط لأبو ظبي فيما تتخذه من خطوات.

وفي اليمن، قالت الخارجية في بيان إدانة إن ذلك "تصعيدا غير مسبوق واعتداءات ارهابية ممنهجة".

وأكدت أن "ذلك يدل على تخبط المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وإحباطها بعد هزائمها في جبهات القتال بمأرب وشبوة في اليمن".

وفي بيانات إدانة منفصلة، عدت الحكومة اليمنية، ومجلس النواب اليمني، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والتجمع اليمني للإصلاح (ذو التوجه الإسلامي) الاستهداف بأنه "إرهابي". -

وفي السودان، قالت الخارجية في بيان، إنها "تدين بأشد العبارات عملية الاعتداء الإرهابي"، مؤكدة وقوف بلادها مع الإمارات "ضد كل تهديد يستهدف أمنها".

وفي تونس، قالت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان إنها "تدين ذلك الهجوم"، مؤكدة "تضامنها التام مع الإمارات، ورفضها المطلق لكلّ الاعتداءات التي تستهدف أمنها وسيادتها".