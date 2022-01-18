التحالف الدولي يؤكد أن خطر داعش على الأمن في سوريا والعراق لا يزال قائماً

قال التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي إن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً للأمن في سوريا والعراق.

جاء ذلك في لقاء جمع نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال كارل هاريس، مع رئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور برزاني، في أربيل، الثلاثاء وفق بيان.

وذكر البيان الصادر عن حكومة الإقليم، أن "نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا أكد دعم قوات التحالف للبيشمركة (القوات المسلحة للإقليم) في مواجهة إرهابيي داعش".

وأشار أن "داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً لأمن واستقرار العراق وسوريا".

من جهته، أكد برزاني على ضرورة "تعزيز ومواصلة آليات التنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة، سيما في المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، للقضاء على تهديدات إرهابيي داعش من خلال تفعيل مراكز التنسيق الأمني المشتركة وإنهاء الثغرة الأمنية في تلك المناطق".

وقادت واشنطن منذ عام 2014، تحالفا دوليا ضد "داعش" في الجارتين العراق وسوريا، تولى مهمة تقديم الدعم اللوجستي والاستخباري والجوي للقوات العراقية في عملياتها العسكرية ضد التنظيم.

وضغطت قوى سياسية وفصائل مسلحة عراقية مقربة من إيران، من أجل انسحاب القوات الأجنبية وخاصةً الأمريكية من البلاد، وقبيل نهاية العام 2021 أعلنت بغداد وواشنطن انسحاب القوات القتالية التابعة للتحالف من العراق، وتحويل المهام للقوات المتبقية للاستشارة والتدريب.