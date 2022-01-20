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استهداف حافلة لقوات النظام السوري في ريف مدينة درعا الجنوبية

وكالة الأنباء الفرنسية
بيروت
نشر في 20.01.2022 11:06
صورة أرشيفية لاستهداف النظام السوري أحياء مدينة درعا صورة أرشيفية لاستهداف النظام السوري أحياء مدينة درعا

أصيب 12 عنصراً من قوات النظام السوري بإصابات طفيفة في انفجار عبوة ناسفة بحافلتهم، في ريف درعا، وفق ما أعلنت وكالة أنباء النظام (سانا).

وأضافت الوكالة أن الهجوم نفذ بقنبلة مزروعة في حافلة للشرطة انفجرت قرب جسر صيدا بالمحافظة.

نهاية تشرين الأول/اكتوبر، خلف هجوم كان الأكثر دموية منذ أربع سنوات واستهدف حافلة عسكرية 14 قتيلاً وثلاثة جرحى على الأقل في العاصمة السورية.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان، وهو منظمة غير حكومية مقرها بريطانيا، "بلغت حصيلة الاستهدافات في محافظة درعا منذ مطلع شهر كانون الثاني/يناير 20 استهدافا بطرق وأساليب مختلفة تسببت بمقتل 16 شخصًا بينهم ثمانية مدنيين".

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