الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين في اليمن إلى 4.2 ملايين

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، ارتفاع عدد النازحين جراء صراع في اليمن إلى 4 ملايين و200 ألف شخص.

وقالت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، عبر تويتر، إنها "رصدت نزوح 1200 أسرة جراء الصراع في اليمن، خلال أول أسبوعين من العام الجاري 2022".

وأضافت أن "هؤلاء نزحوا بشكل أساسي من محافظات شبوة (جنوب شرق) ومأرب (وسط) والحديدة (غرب)".

وأفادت بـ"ارتفاع إجمالي عدد النازحين في أرجاء اليمن إلى 4.2 ملايين شخص"، منذ اشتعال الحرب في مارس/ آذار 2015.

وعدد النازحين قبل هذا التقدير كان 4 ملايين.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن "هناك احتياجات إنسانية هائلة، فيما التمويل محدود للغاية".

ومنذ نحو 7 سنوات، يعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأودت الحرب، حتى نهاية 2021، بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر بـ126 مليار دولار، وبات معظم سكانه البالغ عددهم قرابة 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.