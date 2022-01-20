العراق.. الثلوج تحاصر 700 عائلة بمحافظة نينوى

قالت عضو البرلمان العراقي، فيان دخيل، الخميس، إن 700 عائلة محاصرة بمحافظة نينوى (شمال) بسبب الثلوج وتعاني من نقص المواد الغذائية.

وقالت دخيل، في بيان، إنه "هناك أكثر من 700 أُسرة تعاني بسبب الثلوج التي هطلت بكثافة على جبل سنجار، حيث يقطنون بمخيم سردشت، في حضن جبل سنجار، ممن تهدمت بيوتهم وهجروا جراء هجمات تنظيم داعش الإرهابي عام 2014".

وأوضحت أن "جميع العائلات محاصرة بالثلوج فضلا عن البرد القارس، والرياح الباردة ويعانون من نقص حاد في المؤن، وخاصة النفط الأبيض (وقود للتدفئة) والأغطية الشتوية والمواد الغذائية وغيرها".

وطالبت دخيل "الحكومة الاتحادية والمحلية في محافظة نينوى، بالقيام بمسؤولياتها تجاه مئات الأسر التي تضم أطفالا ونساء وشيوخا عالقين في هذا المخيم واتخاذ إجراءات عاجلة لإمداد هذه الأُسر بالإغاثة الفورية".

ومنذ ثلاثة أيام تتعرض مناطق في شمال العراق لموجة ثلوج تسببت بقطع الطرق وإعاقة حركة السير، إذ سجلت درجات الحرارة 17 درجة تحت الصفر.

ومخيم جبل سنجار يضم نحو 2300 نازح ممن تعرضت منازلهم للتدمير الشامل على يد تنظيم "داعش" عام 2014، مما أعاق عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.