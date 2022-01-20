تطويراً للسياحة.. السعودية تحول القصور إلى فنادق فاخرة

أعلنت السعودية اليوم الخميس إطلاق شركة جديدة للضيافة لتطوير القصور وتحويلها إلى فنادق فاخرة، في إطار تطوير القطاع السياحي في المملكة.

وذكر بيان أصدره صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن الشركة التي تحمل اسم مجموعة بوتيك ستقوم بتطوير قصر الحمراء في جدة وقصر طويق والقصر الأحمر في الرياض. وستوفر تلك المواقع 244 غرفة وجناحا وفيلا.

وتسعى السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم إلى تطوير قطاع السياحة كي يسهم بعشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 في إطار خطط تنويع الاقتصاد.

وسيكون تطوير القصور الثلاثة مرحلة أولى، ومن المرتقب إضافة عناصر أخرى تشمل مطاعم فاخرة ومنتجعات.

وقال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة: "يأتي إطلاق سمو ولي العهد لمجموعة بوتيك تأكيداً منه حفظه الله على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي".