وسط موجة عاصفة من البرد.. هيئة الإغاثة الإنسانية تطلق نداء استغاثة لمساعدة اللاجئين السوريين

ناشد رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات (İHH) التركية، الشعب التركي بضرورة الحاجة لمساعدات عاجلة للنازحين السوريين الذين يعانون من موجة أمطار وثلوج عاصفة.

وتضررت مئات المخيمات الواقعة في المناطق السورية الآمنة المتاخمة للشريط الحدودي مع تركيا بسبب أمطار وثلوج هطلت خلال الأيام القليلة الماضية، وسط انعدام للمواد والمستلزمات الأساسية للتدفئة.

وفي حديث لمراسل الأناضول خلال جولة ميدانية لتنسيق المساعدات بالمنطقة، قال بولنت يلدريم، إن العديد من الخيم انهارت من كثافة الثلوج التي هطلت بشكل مفاجئ وفاقمت من الأوضاع المعيشية للنازحين.

وأوضح أن الكثير من النازحين انتقلوا إلى مخيمات أخرى وأصبحت بعض الخيم تضم نحو 10 أو 15 شخصًا، والهيئة تواصل إنشطتها الإغاثية لكن ما تقوم به لا يكفي بمفرده لمعالجة الوضع أمام شدة البرد.

وتابع: "نريد أن يبذل شعبنا (التركي) المزيد من الجهد وأن تكون منظمات المجتمع المدني أكثر نشاطًا في هذا الإطار، فهؤلاء الناس بحاجة إلى خيام ومعاطف وملابس شتوية وطعام وأسرّة وألحفة وحطب".

وناشد يلدريم فاعلي الخير من تركيا والعالم لتقديم التبرعات وإعطاء الزكاة والصدقات لصالح سكان المنطقة المحتاجين.