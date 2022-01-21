غارة سعودية على مدينة الحديدة اليمنية تتسبب بانقطاع تام للإنترنت عن البلد

انقطع الاتصال بالإنترنت في جميع أنحاء اليمن في وقت مبكر من اليوم الجمعة بعد أن استهدفت غارات جوية بقيادة السعودية مدينة الحديدة، حسبما قالت جماعة "نيتبلوكس" التي تراقب انقطاع الإنترنت حول العالم.

قالت "نيتبلوكس" إن تعطل الاتصال بدأ حوالي الساعة الواحدة صباحا وتضررت منه شركة تيليمن، بوابة الاتصالات الوحيدة المملوكة للدولة والمزودة لخدمات الانترنت في البلاد. يدير تيليمن الآن الحوثيون الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء منذ أواخر عام 2014.

قالت شركة "نيتبلوكس"، بدون الخوض في التفاصيل على الفور، إن اليمن كان "في خضم انقطاع للإنترنت على مستوى البلاد في أعقاب غارة جوية على مبنى للاتصالات".

كما أشار مركز التحليل التطبيقي لبيانات الإنترنت ومقره سان دييغو وشركة الإنترنت كلاودفلير ومقرها سان فرانسيسكو إلى حدوث انقطاع على مستوى البلاد يؤثر على اليمن بدءا من نفس الوقت تقريبا.

قالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين إن الغارة على مبنى الاتصالات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وأصدرت لقطات فوضوية لأشخاص ينبشون بين الأنقاض بحثا عن جثة فيما سمع صوت طلقات نارية. ساعد عمال الإغاثة الناجين والذين كانت تعلوهم بقع من الدماء.

أقر التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة المتمردين الحوثيين بشن "ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الجماعة المسلحة" حول ميناء الحديدة. ولم يعترف على الفور بضرب هدف للاتصالات الذي تحدثت عنه "نيتبلوكس"، لكنه وصف الحديدة بدلا من ذلك بأنها مركز للقرصنة وتهريب الأسلحة الإيرانية لدعم الحوثيين.

ينقل كابل فالكون الموجود تحت البحر الإنترنت إلى اليمن عبر ميناء الحديدة على طول البحر الأحمر لشركة تيليمن. كابل فالكون له مخرج على الأرض آخر في ميناء الغيضة بأقصى شرق اليمن، لكن غالبية سكان اليمن يعيشون في غرب البلاد على طول البحر الأحمر.