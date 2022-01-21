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واشنطن تتعهد بدعم شركائها الخليجيين ضد هجمات مصدرها اليمن

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 21.01.2022 23:56
واشنطن تتعهد بدعم شركائها الخليجيين ضد هجمات مصدرها اليمن

تعهدت الولايات المتحدة، الجمعة، بدعم شركائها الخليجيين لتعزيز قدراتهم الدفاعية ضد الهجمات والتهديدات القادمة من اليمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، بحسب بيان صادر عن متحدث وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وأدان بلينكن، خلال الاتصال، الهجمات على السعودية والإمارات التي استهدفت منشآت مدنية، بما في ذلك مطار أبوظبي الدولي، وفق البيان.

والاثنين، شهدت أبوظبي هجومين أسفرا عن انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار المدينة، قتل خلالهما 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون، فيما أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عنهما.

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