الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة "الأحداث الإرهابية" التي تعرضت لها الإمارات

قررت الجامعة العربية، عقد اجتماع طارئ الأحد، لبحث الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها الإمارات.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، "تقرر عقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الكويت يوم الأحد المقبل، لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها الإمارات".

ونقلت الوكالة عن مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية (رئيس الدورة الحالية) السفير أحمد البكر، قوله إن "الدورة غير العادية جاءت بناء على طلب الإمارات وتأييد الكويت ودول عربية أخرى (لم يسمها)".

وأوضح البكر أن الاجتماع العربي سيناقش "الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها الإمارات، جراء استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في إمارة أبو ظبي"، حسب المصدر ذاته.

والإثنين، شهدت إمارة أبو ظبي، انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبو ظبي، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، تلا ذلك قلق أممي وإدانات عربية واسعة.

وأعلنت جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، استهداف مطاري دبي وأبو ظبي، ومنشآت "حساسة" في الإمارات بـ 5 صواريخ باليستية، وعدد "كبير" من المسيّرات.

والجمعة، أدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في بيان، ما سماها "الهجمات الإرهابية الشنيعة" التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على العاصمة الإماراتية أبوظبي.