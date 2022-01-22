وفاة مخرج "باب الحارة" بسام الملا إثر أزمة صحية طارئة

غيب الموت، السبت، المخرج السوري الشهير بسام الملا عن عمر ناهز 66 عاما.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الملا، قائلة إنه توفي إثر أزمة صحية طارئة.

وأضافت، في بيان، أن الراحل "يعتبر عراب بيئة الدراما الشامية، وانطلقت مع عمله الأول مسلسل أيام شامية (1992)، تلته أعمال عديدة منها الخوالي (2000) وليالي الصالحية (2004) ثم عمله الأشهر باب الحارة (2006)".

وُلد الملا في فبراير/ شباط 1956، وتخرج من المعهد العالي للفنون في دمشق.

وينتمي الراحل إلى عائلة فنية عريقة؛ فوالده الممثل أدهم الملا وأشقاؤه المخرجون مؤمن وبشار.

وبدأ الملا مسيرته الفنية مساعد مخرج في مسلسل "تجارب عائلية" (1981) مع الراحل علاء الدين كوكش، ثم مخرجا منفذا في مسلسل "حصاد السنين" (1985)، ليكون مسلسله الأول إخراجا "الخشخاش" (1991).

ثم تلت ذلك أعمال درامية أخرى مثل "كان يا ما كان" (1992) و"العبابيد" (1996).

وكان عمله الأخير "سوق الحرير"، الذي عُرض على الشاشات العام الماضي.

كما أخرج الملا عددا من البرامج الثقافية التراثية مثل "بوابة التاريخ"، و"ديوان العرب"، و"أعلام العرب"، و"قناديل رمضان".

وعرفت أعمال الملا، وخصوصا تلك التي تناولت البيئة الدمشقية، بجماهيريتها الشديدة.

وحصدت أعمال الملا العديد من الجوائز منها جائزة "أحسن إخراج" عن الجزء الأول من مسلسل "باب الحارة" في مهرجان التلفزيون العربي بتونس عام 2007.