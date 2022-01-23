قرقاش: إجماع على مشروع قرار عربي لتصنيف جماعة الحوثي "إرهابية"

كشف أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، عن وجود "إجماع عربي" على مشروع قرار مقدم بالجامعة العربية خلال اجتماعها على مستوى المندوبين الأحد، "بتصنيف جماعة الحوثي تنظيما إرهابيا".

وفي تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، قال قرقاش: "إجماع عربي وبدون تحفظ أي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيماً إرهابياً".

وأضاف: "هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الامارات ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية، القرار يمثل إنجازاً ايجابياً للدبلوماسية الإماراتية".

وتعقد الجامعة العربية، الأحد، جلسة طارئة على مستوى المندوبين الدائمين؛ لمناقشة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتأتي هذه الجلسة برئاسة دولة الكويت، بناء على طلب إماراتي، لإدانة الهجوم التي نفذته الجماعة الحوثية، قبل أسبوع.

والإثنين الماضي، استهدفت "الحوثي" بطائرات مسيرة العاصمة أبو ظبي، أدت إلى انفجار صهاريج نفطية متسببة بمقتل 3 أشخاص (باكستاني وهنديين) وإصابة 6 آخرين (بينهم مصريان)، وسط إدانات عربية ودولية.

وقال مندوب الإمارات لدى الجامعة حمد الشامسي في كلمته خلال الجلسة إن "ميليشيات الحوثي تواصل التعنت وتتابع الاعتداءات على اليمن والإمارات والمملكة العربية السعودية".

وأعرب عن تطلع بلاده "لموقف عربي حازم ضد الأعمال الإرهابية للحوثيين"، مضيفا أن "التصعيد الحوثي هو خطوة لنشر الإرهاب بالمنطقة".

واعتبر الشامسي أن "عدم مبالاة المجتمع الدولي في اتخاذ موقف حاسم تجاه مليشيا الحوثي يعد سببا رئيسيا في عدم الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية حتى الآن".

بدوره دعا المندوب السعودي لدى الجامعة عبدالرحمن بن سعيد، المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حاسم ضد ميليشيات الحوثي ومن يقف خلفها".

وأبدى في كلمة له بالجلسة، تضامن بلاده الكامل مع الإمارات في الجهود التي تقوم بها للحفاظ على أمنها، معتبرا أن "اعتداءات الحوثيين على المواقع المدنية تشكل جرائم حرب".

من جهته، دعا مندوب اليمن رياض العكبرى، المجتمع الدولي "لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام الحوثيين بقبول القرارات الدولية".

وقال إن "انتهاكات الحوثي تكفي لتصنيف الميليشيات منظمة إرهابية".

وأضاف المندوب اليمني: "ندعو المجتمع الدولي لممارسة مسؤولياته أمام تعنت الحوثيين ومنع وصول السلاح من إيران إليهم".

فيما أدان مندوب مصر لدى الجامعة محمد أبو الخير، "أي محاولة من ميليشيات الحوثي للاعتداء على أمن وسلامة واستقرار دولة الإمارات".

وقال أبو الخير إن "هناك ارتباط وثيق بين الأمن القومي في كل من مصر والإمارات".

من جانبه، أدان مندوب الأردن بالجامعة أمجد العضايلة، "بأشد العبارات اعتداءات الحوثيين على منشآت مدنية بالإمارات".

وقال العضايلة إن "أمن الإمارات من أمن الأردن"، معتبرا أن "هذا الاعتداء الإرهابي يؤكد مجددا أن مليشيات الحوثي تضرب بعرض الحائط كل القيم والمواثيق الإنسانية".