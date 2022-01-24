إسرائيل تخطر بهدم مدرستين فلسطينيتين بالضفة الغربية

صرح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بمحافظة بيت لحم حسن بريجية، أن مؤسسة (رقافيم) الاستيطانية أرسلت اخطاراً بالهدم لمدرستين فلسطينيتين في تجمع "جيب الذيب" شرقي بين لحم، جنوبي الضفة الغربية.

وأوضح برجية أن الاحتلال يزعم أن المدرستين (كيسان، وتحدي 5)، غير قانونيتين.

وأظهر مقطع فيديو قيام مستوطن إسرائيلي مسلح بوضع ورقة إخطار الهدم في ساحة إحدى المدرستين.

وافتتحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على مدى السنوات الماضية مدراس أطلقت عليها اسم "مدارس التحدي"، بهدف خدمة الطلبة الفلسطينيين في التجمعات البدوية المهددة بالهدم من قبل إسرائيل، في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وتهدم السلطات الإسرائيلية منشآت فلسطينية بالضفة الغربية، في المناطق المصنفة "ج" بحجة عدم وجود تراخيص للبناء.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 التي عقدت عام 1995، أراضي الضفة إلى 3 مناطق "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و "ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و "ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 60% من مساحة الضفة.