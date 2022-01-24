بعد استهدافها أبو ظبي.. الإمارات تعلن تدمير منصة صاروخية للحوثيين

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الإثنين، تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية بمحافظة الجوف اليمنية عقب انطلاق صاروخين منها على العاصمة أبو ظبي.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر تويتر، إن مقاتلة "إف-16" نجحت بتدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في مديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين باليستيين على أبوظبي.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الإماراتية نجحت في اعتراض الصاروخين اللذين أطلقتهما المنصة المذكورة صباح اليوم.

ولم يصدر تعليق فوري حول بيان الوزارة من جماعة "الحوثي" اليمنية، التي أعلنت سيطرتها على محافظة الجوف بالكامل أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وصعدت جماعة الحوثي في الآونة الأخيرة، من هجماتها ضد الأهداف الإماراتية بعد أن كانت نادرة طوال 7 سنوات من الحرب في اليمن.

وكان أخطر هذه الهجمات عندما استهدفت الجماعة في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة أبوظبي ما تسبب بانفجار 3 صهاريج محروقات قرب خزانات شركة "أدنوك" للنفط، واندلاع حريق قرب مطار الإمارة، أدى إلى مقتل 3 أشخاص من جنسيات آسيوية، وإصابة 6 آخرين بجروح.

كما احتجزت الجماعة في 3 من الشهر الجاري، سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة، غربي اليمن.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.