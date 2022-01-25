الأمم المتحدة قلقة إزاء أوضاع المدنيين في مدينة الحسكة السورية

أعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها إزاء أوضاع المدنيين في مدينة الحسكة السورية التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك وفق متحدثة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مكتب المنظمة الدولية بجنيف، حول الوضع في المناطق السورية المحتلة من قبل تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الذي يستخدم اسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

والخميس هاجمت مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي محيط سجن "الصناعة" في الحسكة، وفجرت سيارة مفخخة، وتمكنت من دخوله ما أدى إلى فرار عشرات من عناصر التنظيم المحتجزين فيه.

وقالت شامداساني إن "وضع المدنيين في مدينة الحسكة مقلق للغاية"، مشيرة إلى تواصل الاشتباكات بين عناصر تنظيمي "ي ب ك/بي كا كا" و "داعش" الإرهابيين في المناطق السكنية.

وأفادت أن "ي ب ك/بي كا كا" حاصر السجن بدعم جوي من القوات الدولية، لافتة إلى أن المحتجزين المشتبه في كونهم من "داعش" يسيطرون على المبنى الرئيسي للسجن.

وانتقدت شامداساني قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دون ذكر اسمها، معربة عن قلقها إزاء أمن وسلامة مئات الأطفال المحتجزين في سجن "الصناعة".