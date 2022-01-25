العراق يقرر بناء جدار خراساني على طول حدوده مع سوريا

أعلنت الحكومة العراقية عزمها بناء حاجز خرساني على الحدود مع سوريا لحمايتها من الإرهاب.

وقال حسن ناظم وهو وزير الثقافة والمتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي، في بغداد إن "مجلس الوزراء ناقش قرارا يتعلق بالمنظومة الأمنية للحدود مع سوريا، وأصدرت قرارات لتأمينها".

وأضاف أن "مجلس الوزراء وافق على تمويل وزارة الداخلية للشروع ببناء حاجز أمني خرساني على الحدود مع سوريا"، دون تفاصيل عن آليات وموعد تشييده.

والخميس الماضي، كشفت مصادر محلية للأناضول، أن نحو 25 عنصرا من تنظيم "داعش" تمكنوا من الفرار من سجن غويران بمدينة الحسكة بسوريا الذي يديره تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم من "داعش" وفجروا خلاله سيارة مفخخة.

ويعتبر ملف ضبط الحدود مع سوريا من أكبر التحديات التي تواجه القوات العراقية، بسبب طول الشريط الحدودي الذي يتجاوز 1000 كيلو متر، وقلة الإمكانيات التي تملكها قوات حرس الحدود.