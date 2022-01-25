اليمن.. عودة خدمات الإنترنت بعد انقطاع دام 4 أيام

عادت خدمات الإنترنت في اليمن، فجر الثلاثاء، عقب انقطاع دام 4 أيام، جراء تعرض أحد مراكز الاتصالات لقصف جوي في البلاد.

ومنذ الجمعة، انقطعت خدمات الإنترنت عن جميع محافظات اليمن باستثناء عدن (جنوب)، إثر تعرض مركز الاتصالات في محافظة الحديدة (غرب) للقصف.

ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، عادت خدمات الإنترنت إلى جميع محافظات اليمن، الساعة 1 فجرا يوم الثلاثاء (22:00 ت.غ مساء الإثنين).

وتتحكم جماعة الحوثي بخدمات الإنترنت والاتصالات في جميع محافظات اليمن، بما فيها الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية؛ لوجود مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية في صنعاء، وكابل "فالكون" البحري المزود للمحافظات (البوابة الرئيسية للاتصالات) في الحديدة (غرب).‎

وأعلنت الجماعة في بيان أوردته فضائية "المسيرة" الموالية لها، أن "مركز الاتصالات الواقع في محافظة الحديدة تعرض لقصف جوي من قبل قوات التحالف العربي، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 17 آخرين معظمهم من الأطفال".

والخميس، أعلن التحالف العربي، في بيان، استهداف "أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة بالحديدة"، دون تفاصيل أكثر بشأنه.

ومؤخرا كثف التحالف ضرباته الجوية ضد مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.