لأول مرة منذ 30 عاماً.. الرياض تستقبل مسؤول تايلاندي رفيع المستوى

استقبلت العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء تايلاند وزير الدفاع برايوت تشان أوتشا، في أول زيارة رسمية لمسؤول تايلاندي رفيع المستوى إلى السعودية منذ نحو 30 عاما.

وجاءت زيارة رئيس الوزراء التايلاندي تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتستمر الزيارة يومين ومن شأنها تطبيع العلاقات الثنائية بين المملكتين بعد توقفها منذ الثمانينات، فضلا عن بحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والنفطية، والتجارية، والعمالية.

وانقطعت العلاقات بين البلدين عام 1989 بسبب سرقة عامل تايلاندي صيف العام نفسه جواهر تزن 90 كيلوجراما قيمتها 20 مليون دولار أمريكي من قصر الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز في الرياض، وتهريبها إلى تايلاند بينها ماسة زرقاء نادرة.

وعرفت تلك الجريمة باسم "الماسة الزرقاء" وتسببت في مقتل 18 شخصا بينهم 4 دبلوماسيين سعوديين.