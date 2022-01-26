ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات السودان إلى 77 منذ أكتوبر



أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 77، وذلك منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب وفاة متظاهر متأثرا بجراحه.

ووفق بيان اللجنة ارتقت روح الشهيد أحمد عبد المنعم (18 عاما)، حيث أصيب برصاص حي في الرأس أثناء المشاركة في مظاهرات 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في أمدرمان بالخرطوم.

وأشار البيان إلى ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات منذ 25 أكتوبر الماضي إلى 77 قتيلاً.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا".

من جهته نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف تصحيح مسار المرحلة الانتقالية، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.