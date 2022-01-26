توقيع مذكرة تعاون بحري بين مصر واليونان لتعزيز التجارة البحرية بين البلدين

وقعت مصر مذكرة تعاون مع اليونان لتعزيز التجارة البحرية بين آسيا وأوروبا.

وقالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان الأربعاء، إن المذكرة جرى توقيعها عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور رئيس الهيئة يحيى زكي.

وشارك عن الجانب اليوناني وزير الشئون البحرية وسياسة الجزر جيانيس بلاكيوتاكيس، والأمين العام للموانئ وسياسات الموانئ والاستثمارات البحرية إيفانجيلوس كيريازوبولوس‎.

وقال بيان الهيئة إن المذكرة "تهدف إلى زيادة حركة التجارة الدولية وتعزيز الطريق البحري بين أوروبا وآسيا، من خلال تعظيم الاستفادة من موانئ الهيئة الاقتصادية وخبرات ميناء سالونيك اليوناني".

واعتبرت الهيئة أن المذكرة "أحدى أهم اللبنات الأساسية للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات المهنية بين الطرفين، والعمل على المبادرات المشتركة التي تركز على التدريب وتطوير الأعمال التجارية في سياق نشاط الموانئ".

وتنص المذكرة على "عودة خطوط الركاب ورحلات السياحة البحرية وزيادة حركة البضائع العامة والصب الجاف، لأهمية موقع ميناء سالونيك الذي يعد موقعاً متميزاً لدول البلقان، وأيضاً إنشاء خط أخضر بين الطرفين".

ونقل البيان عن زكي القول إن "هذا التعاون يأتي في إطار المصالح المشتركة للجانبين من أجل تطوير التدفقات التجارية، والتعاون في تطوير الخدمات اللوجيستية وواجهات الموانئ".

وقال الرئيس التنفيذي لميناء سالونيك، أثاناسيوس لياكوس، وفقا للبيان، إن "توقيع اتفاقية التعاون بين الطرفين يدفع سلسلة التوريد الإقليمية إلى حقبة جديدة من خلال تبادل الخبرات الذي يسهل نمو الأعمال وتعزيزها".

وميناء "سالونيك"، شمال اليونان، أحد أكبر الموانئ في شرق البحر المتوسط، ويعتبر بوابة إلى منطقة البلقان وجنوب شرق أوروبا.