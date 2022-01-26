حماس: معظم الوسطاء اقتنعوا أن إسرائيل غير جادة في صفقة تبادل الأسرى

صرح زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن معظم الوسطاء باتوا على قناة بأن إسرائيل غير جادة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وقال جبارين خلال مقابلة متلفزة نشرها الموقع الرسمي لحماس إن المستوى السياسي الصهيوني غير جاد بإنجاز الصفقة، مضيفاً أن المقاومة قدمت إطاراً واضحاً للوسطاء، لكن الاحتلال ضرب بكل هذه الجهود عرض الحائط.

وأردف: " العديد من الوسطاء تدخلوا لبحث صفقة التبادل، منهم سويسريون وقطريون وأتراك ومصريون ونرويجيون وألمان، لكن معظمهم وصلوا لقناعة أن الاحتلال غير جاد بإنجاز صفقة في هذه المرحلة".

وشدد جبارين على أن المقاومة ستجبر الاحتلال على إتمام الصفقة، مشيراً إلى أن حركته خاطبت كل الدول والمؤسسات الحقوقية بأن الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل خط أحمر، وأن شعبهم بمكوناته وبأساليب المقاومة كافة يتوحد خلفهم.

وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين في قطاع غزة، بينهم جنديين وآخران دخلوا القطاع في ظروف غامضة، وحتى الآن لم تكشف حماس عن مصيرهم.

وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرابة 4600، بينهم نحو 600 مريض، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.