مباحثات قطرية إيرانية حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير القطري مع نظيره الإيراني، مساء الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

واستعرض الجانبان "العلاقات الثنائية بين قطر وإيران وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".

كما تطرق الاتصال إلى "بحث آخر المستجدات الإقليمية، وتبادل الآراء حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب المصدر ذاته.

والاثنين، بحث وزير الخارجية القطري مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي، "تطورات الملف الإيراني وآخر المحادثات النووية".

وفي 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استؤنفت الجولة الثامنة من المحادثات الماراثونية بين إيران ومجموعة 4+1 (روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) في العاصمة النمساوية.

وترتكز الجولة الأخيرة من المحادثات على طلب رئيسي لإيران برفع العقوبات عنها من قبل الإدارة الأمريكية السابقة عقب الانسحاب الأحادي الجانب في مايو/ أيار 2018 من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.