السودان: أنشطة بعض البعثات الدبلوماسية "منتهكة" لسيادة البلاد

اعتبر مجلس السيادة السوداني، الخميس، أن أنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم، "مخالفة للأعراف الدبلوماسية ومنتهكة لسيادة البلاد".

جاء ذلك في تصريحات لمتحدثة مجلس السيادة سلمي عبد الجبار، عقب اجتماع للمجلس برئاسة عبد الفتاح البرهان بالقصر الرئاسي بالخرطوم، وفق بيان لإعلام المجلس اطلعت عليه الأناضول.

وقالت عبد الجبار إن المجلس "استمع إلى إفادة من وزير الخارجية المكلف على الصادق حول العلاقات الخارجية وأنشطة بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد ( دون تحديدها)".

وتوجد في العاصمة الخرطوم حوالي 57 بعثة دبلوماسية أجنبية وعربية، وتوجد دول أخرى عديدة لها سفراء معتمدون في السودان، لكن معظمهم يقيم في عواصم دول أخرى.‎

وأضافت عبد الجبار، أن الاجتماع "استمع إلى تقرير من اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة عمل فريق الخبراء المتعلق بالأوضاع في دارفور والترتيبات الكفيلة بمعالجة الأوضاع".

وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، لكن الخرطوم تقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم الذي يقطن فيه حوالي 7 ملايين نسمة.

وفي 29 مارس/آذار 2005، تكونت لجنة الخبراء، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1591، الصادر في العام نفسه بشأن السودان، ومنذ ذلك العام يمدد عملها بشكل دوري.

وأشارت عبد الجبار، إلى أن الاجتماع "استعرض كذلك استكمال تعيين الوزارات الشاغرة في إطار استكمال حكومة تصريف الأعمال".

وفي 20 يناير /كانون الثاني الجاري، أصدر البرهان، قراراً بتكليف 15 وزيراً في حكومة تصريف أعمال جديدة.

ومنذ 25 أكتوبر، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.