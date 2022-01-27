ليبيا.. مقتل 3 أفراد أمن و4 مسلحين من "داعش" في اعتداء مسلح

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، الخميس، مقتل 3 أفراد أمن و4 مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي؛ إثر اعتداء مسلح قرب منطقة القطرون جنوب غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان على "فيسبوك" إن اعتداء وقع أمس الأربعاء من قبل مجموعـة مسلحة تابعة للتنظيم الإرهابي على دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب قرب جبل عصيدة غرب القطرون.

وأوضح البيان أن الهجوم "نتج عنه استشهاد 3 عناصر من أبناء الوطن"، وأضاف أن "الدوريات الأمنية المكلفة تمكنت من قتل 4 أشخاص من داعش وتدمير آلياتهم التي كانوا يستقلونها".

وأشار البيان إلى أن "الجهود متواصلة لملاحقة فلول الإرهابيين حتى يتم القضاء عليهم وإحكام السيطرة الأمنية"، دون تفاصيل أكثر.

بدوره قدم رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، التعازي لـ"شهداء الوطن الذين ارتقوا إلى بارئهم أثناء محاربتهم لتنظيم الدولة ببلدية القطرون".

وقال دبيبة، عبر حسابه على فيسبوك: "أحيي جهود وزارة الداخلية والقوات المساندة لها على قيامهم بواجبهم، نعم لمكافحة الإرهاب بكل صوره".

وتنشط فلول "داعش" في الجنوب الليبي بعد أن كان يتخذ من مدينة سرت (شرق) مقرا له خلال عامي 2015 و2016، لكن في بداية مايو/ أيار 2016، هاجم داعش منطقتي بوقرين وسدادة، ثم استهدف القوات الموالية لمدينة مصراتة (شمال غرب).

ولسنوات عانت ليبيا من صراع مسلح وانقسام في المؤسسة العسكرية، جراء منازعة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر (الذي يتركز تواجده في الشرق) للحكومات المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.