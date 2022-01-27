هيئة فلسطينية: الأسرى يعانون البرد الشديد في سجون الاحتلال ويفتقدون وسائل التدفئة

صرحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الأسرى في السجون الإسرائيلية يعانون من البرد الشديد، ويفتقدون للأغطية ووسائل التدفئة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الهيئة، وأوضحت فيه أن نحو 4600 أسير، يعانون من البرد إثر تدني درجات الحرارة بشكل كبير.

وأضافت أن الظروف الحياتية المفروضة على الأسرى صعبة ومعقدة، تحديداً في ظل هذه الأجواء الباردة، وتدني درجات الحرارة بشكل كبير، وتساقط الثلوج وهطول الأمطار بغزارة".

وذكرت هيئة الأسرى أن الفترة الماضية شهدت تعقيدات كبيرة في إدخال الملابس والأغطية للأسرى والمعتقلين، معتبرة أن ما يحدث يندرج ضمن سياسة ممنهجة تدار بالشراكة بين كافة أجهزة ومكونات دولة الاحتلال، وهدفها النيل من عزيمة وصمود الأسرى.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى الأمم المتحدة ومؤسساتها ولجانها الإنسانية، بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى.

وتسود أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل أجواء شديدة البرودة، وتساقطت الثلوج على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق سطح البحر، بما فيها مدينة القدس.

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية ليوم الخميس، درجات حرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية.

ومن بين الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 600 أسير مريض، و34 أسيرة، و160 قاصرا، يتوزعون جميعا على 23 سجنا ومركز توقيف، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.