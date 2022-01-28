استهداف مطار بغداد الدولي وقاعدة عسكرية مجاورة بصواريخ

سقطت ثلاثة صواريخ على الأقل بالقرب من مطار بغداد الدولي وقاعدة عسكرية مجاورة يتمركز فيها مستشارون أمريكيون يوم الجمعة، دون وقوع إصابات.

قال مسؤولان أأمنيان، شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالحديث لوسائل الاعلام، إن الصواريخ سقطت في ساعات الصباح الباكر، وسقطت بين المنطقتين المدنية والعسكرية بالمطار.

قالت الخطوط الجوية العراقية، الناقل الرئيسي للبلاد، في بيان، إن الهجوم ألحق أضرارا بإحدى طائراتها المعطلة التي كانت متوقفة بالقرب من المطار، لكن العمليات كانت تسير بشكل طبيعي ولا يتوقع حدوث أي تأخير.

الهجوم هو الأحدث في سلسلة ضربات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت الوجود الأمريكي في العراق منذ بداية العام، بعد الذكرى الثانية للضربة الأمريكية التي قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

تعهدت الفصائل الشيعية الموالية لإيران في العراق بالانتقام لمقتل سليماني، واشتراط إنهاء الهجمات بالخروج الكامل للقوات الأمريكية من البلاد.

أنهى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة رسميا مهمته القتالية التي تدعم القوات العراقية في القتال المستمر ضد تنظيم داعش الشهر الماضي.

سيبقى حوالي 2500 جندي مع تحول التحالف إلى مهمة استشارية لمواصلة دعم القوات العراقية.