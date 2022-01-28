الأمم المتحدة تدعو لإنهاء معسكرات الاعتقال لمشتبه بهم بالارتباط بداعش في شمال شرق سوريا

قال كبير مسؤولي الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إن هجوم مسلحي تنظيم داعش على سجن سوري يضم حوالي 3000 من مقاتليه وحوالي 700 طفل هو مأساة متوقعة تسلط الضوء على ضرورة تحرك دولي عاجل للتعامل مع القابعين في تلك المخيمات لمجرد الشك بارتباطهم بالتنظيم المتطرف.

أخبر فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، مجلس الأمن أن تنظيم داعش "كان يسلط الضوء ويدعو إلى اقتحام السجون"، و"كانت هناك حالات سابقة في سوريا وأماكن أخرى في العالم".

وأضاف فورونكوف أن معظم الرجال والنساء والأطفال ممن لهم صلات مزعومة بداعش والمحتجزين في السجون والمعسكرات السورية "لم توجه إليهم تهم قط بارتكاب جريمة، ومع ذلك لا يزالون رهن الاحتجاز المطول، وغير متأكدين من مصيرهم".

وحذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من تنامي تهديد داعش، بما في ذلك في سوريا، فقال فورونكوف إنه منظم في خلايا صغيرة "مختبئة في المناطق الصحراوية والريفية، بينما يتنقلون عبر الحدود بين العراق وسوريا لتجنب الامساك بهم."

الحادث الاخير في سجن غويران، المعروف أيضًا باسم الصناعة، الواقع في مدينة الحسكة شمال شرق البلاد، هو الأكبر من مسلحي داعش منذ سقوط "خلافة" الجماعة التي امتدت ذات يوم إلى أجزاء كبيرة من سوريا والعراق المجاور في عام 2019.

قال فورونكوف إن القتال أثر أيضا على السكان المدنيين وأسفر عن هروب عدد غير معروف من مقاتلي تنظيم داعش.

كما جدد فورونكوف دعوته للدول لاستعادة مقاتلي داعش المزعومين وعائلاتهم في السجون والمعسكرات في شمال شرق سوريا.

وقال: "تظل إعادة رعايا الدول الثالثة من سوريا والعراق إلى أوطانهم أولوية رئيسية للأمم المتحدة ونحن على استعداد كشريك موثوق للدول الأعضاء في الاستجابة لهذه التحديات... محاولات داعش لاقتحام السجون وتحرير مقاتليها تؤكد الحاجة إلى تقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن، وضمان المساءلة لكسر دائرة العنف".

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن لمجلس الأمن يوم الأربعاء إن هجوم داعش على السجون "يعيد ذكريات مروعة عن عمليات الهروب من السجون التي غذت صعود داعش الأصلي في عامي 2014 و2015″.

تابع بيدرسن: "أرى هذا رسالة واضحة لاستخدام كل أهمية للاتحاد لمكافحة تهديد الجماعات الإرهابية ولحل الصراع الأوسع الذي يزدهر فيه الإرهاب حتما".