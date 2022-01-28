تحرك سياسي لضرورة تمثيل التركمان في الرئاسات الثلاث في العراق

شدد وزير شؤون المكونات في إقليم شمال العراق على ضرورة تمثيل التركمان في الرئاسات الثلاث في البلاد.

جاء ذلك في حديث أيدن معروف للأناضول، حول تطلعات التركمان فيما يتعلق تشكيل الحكومة الجديدة.

ولفت معروف -عضو اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية- إلى أن الخلافات بين الأحزاب السياسية حالت دون تشكيل الحكومة رغم مرور 4 أشهر على إجراء الانتخابات العامة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأشار إلى أن التركمان تعرضوا للتهميش في عهد الحكومات السابقة من حيث التمثيل في السلطة.

ولفت إلى أن النظام السياسي في البلاد يتكون من ثلاث أجهزة رئيسية تتمثل في رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان.

وأشار إلى إجراء انتخابات رئاسة البرلمان مؤخرا، وأنه لم يتم منحهم حق التمثيل في هذا الإطار.

وشدد أنه كان يتعين أن يكون التركمان أيضا ممثلين في رئاسة البرلمان.

وأكد ضرورة منح التركمان حقائب وزارية إلى جانب منصبي نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية خلال تشكيل الحكومة الجديدة.