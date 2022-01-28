حماس: الدولة الفلسطينية "تنتزع ولا تستجدى"

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، إن الدولة الفلسطينية "تنتزع ولا تستجدى".

جاء ذلك في بيان لعضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، نشره الموقع الإلكتروني لـ"حماس"، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، التي قال فيها إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف الرشق أن "‏تصريحات بينيت بأنه لا يسمح بأي محادثات تؤدي إلى دولة فلسطينية، تكشف مجددا حقيقة هذا العدو، وحربه ضد أرضنا وشعبنا".

واعتبر أن تصريحات بينيت "صفعة" لمن وصفهم (دون تسميتهم) "باللاهثين وراء سراب المفاوضات العبثية".

وشدد على أن "الدولة الفلسطينية لا تُستجدى، وإنما ينتزعها شعبنا عنوة بصموده ومقاومته الباسلة، وهي آتية لا محالة".

والخميس، صرح بينيت لوسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة "إسرائيل اليوم"، أنه يعارض إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف: "طالما أنا رئيس الحكومة، لن يكون هناك (تطبيق لاتفاق) أوسلو".

ووقّعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، اتفاقية أوسلو عام 1993، ونجم عنها إقامة حكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابع بينيت: "أنا من الجناح اليميني، ومواقفي لم تتغير، ما زلت أعارض إقامة دولة فلسطينية وأدافع عن دولتنا".

وقال إنه لن يسمح بعقد مفاوضات سياسية، وغير مستعد للقاء أي من قادة السلطة الفلسطينية.

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.