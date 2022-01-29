الرئيس الفرنسي يتصل هاتفيا بنظيره الجزائري بعد أشهر من التوتر في العلاقات

أجرى الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع نظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، تطرق فيه إلى العلاقات الثنائية، بعد أشهر من أزمة عصفت بين الحكومتين.

وأفادت الرئاسة الجزائرية في تغريدة: "تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تطرقا فيها إلى العلاقات الثنائية".

وأضافت "كما جدد الرئيس الفرنسي الدعوة، للرئيس لحضور القمة الإفريقية الأوروبية، ببروكسل (..) وبحث الرئيسان أيضا، آفاق انعقاد اللجنة العليا المشتركة".

وهذه المكالمة بين تبون وماكرون، هي الأولى من نوعها منذ أشهر عديدة، بعد تأزم علاقات البلدين بسبب تصريحات للرئيس الفرنسي بحق الجزائر وصفت بـ"المسيئة".

واستدعت الجزائر سفيرها بباريس مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية تصريحات ماكرون، ولم يعد إلى ممارسة مهامه إلا مطلع العام الجاري.

وجاء سحب السفير الجزائري، على خلفية تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند" عن ماكرون، تساءل فيها عما إذا "كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (1830-1962)".

واتهم الرئيس الفرنسي، النظام الجزائري، بـ"الاستثمار في ريع الذاكرة وتنمية الضغينة تجاه فرنسا".

وإثر ذلك، قررت الجزائر حظر تحليق الطيران العسكري الفرنسي العامل في الساحل الإفريقي ضمن قوة "برخان"، عبر الأجواء الجزائرية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زار وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان الجزائر، وعبّر عن رغبة بلاده في "إذابة الجليد وسوء التفاهم" الحاصل بين البلدين.