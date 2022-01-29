مسؤول في غزة: إسرائيل تواصل منع دخول أجهزة طبية

قال مسؤول في غزة، السبت، إن إسرائيل تواصل منع دخول أجهزة طبية تشخيصية، تحتجزها منذ شهور، إلى القطاع.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إبراهيم عباس، مدير وحدة التصوير الطبي بوزارة الصحة في غزة (تديرها حركة حماس).

وأضاف عباس: "ما زالت إسرائيل تمنع دخول الأجهزة الطبية التشخيصية، ومحطة توليد الأكسجين، وقطع الغيار لإصلاح الأجهزة، إلى غزة".

واعتبر المسؤول الفلسطيني، ذلك انتهاكا لـ"حقوق المرضى العلاجية".

وأوضح أن استمرار منع دخول الأجهزة من شأنه أن "يؤثر على الاستعدادات المطلوبة لمواجهة الحالة الوبائية المتصاعدة بالقطاع، بعد اكتشاف متحور أوميكرون".

ومنذ 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تطالب وزارة الصحة، في مناسبات مختلفة، بإدخال أجهزة طبية تحتجزها إسرائيل.

كما أعلنت الوزارة، مرارا، أنها تواجه أزمة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، جراء الحصار الإسرائيلي، لأكثر من 15 عاما على التوالي.

ومنذ عام 2007، تفرض إسرائيل حصارا على سكان غزة، وهم أكثر من مليوني فلسطيني، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.