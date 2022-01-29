وزير الخارجية اللبناني يصل الكويت حاملاً رد حكومته على الاقتراحات الخليجية

سافر وزير الخارجية اللبناني إلى الكويت لتقديم رد على قائمة الاقتراحات السياسية التي قدمتها دول الخليج العربي للبنان في محاولة لإنهاء الأزمة التي تسببت بها تصريحات جورج قرداحي.

وأوضح وزير الخارجية عبد الله بو حبيب قبل مغادرته، أن لبنان لن ينزع سلاح جماعة حزب الله التي تمولها إيران، وهو أحد إجراءات بناء الثقة العشر المطلوبة من بيروت.

بعد تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي، استدعت المملكة العربية السعودية سفيرها من بيروت وحظرت جميع الواردات اللبنانية، ما أثر على مئات الشركات وأوقف تدفق مئات الملايين من العملات الأجنبية إلى لبنان. وحذت عدة دول عربية حذو السعودية.

ومن المقرر أن يحضر بو حبيب اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت يوم الأحد، وسيسلم لنظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ردودا رسمية على اقتراحات دول الخليج. وكان الصباح قد سلمها شخصيا في بيروت في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال بو حبيب لقناة الجزيرة الفضائية "ذاهب إلى الكويت للحوار، ولن نذهب لتسليم سلاح حزب الله، وحزب الله لبناني ولا يهيمن على سياسة لبنان".

وأضاف ″سيكون هناك رد يرضينا ويرضيهم، ونحن يهمنا وحدة لبنان والاستقرار".

تضمنت قائمة المقترحات التي سلمها وزير الخارجية الكويتي وتداولها الإعلام اللبناني تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 الداعي إلى نزع سلاح الميليشيات كافة في لبنان. وتدعو المقترحات أيضا إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات كبرى لمكافحة الفساد ووقف جميع الهجمات اللفظية أو الفعلية على دول الخليج.

وقال بو حبيب "لبنان ملتزم بقرارات الأمم المتحدة وبقرارات الجامعة العربية والشرعية الدولية".

وكان قرداحي، الذي أدلى بتصريحاته قبل توليه منصبه، قد استقال في ديسمبر/كانون أول، لكن هذه الخطوة لم تؤد إلى تحسن العلاقات بين الجانبين.

غير أن الأزمة أعمق من تصريحات قرداحي التي تم بثها في أواخر أكتوبر/تشرين اول. فهي متجذرة في عدم ارتياح السعودية إزاء النفوذ المتزايد لإيران في المنطقة، بما في ذلك في لبنان، الذي كان ذات يوم حليفا تقليديا للسعودية ويتلقى مساعدات مالية من المملكة الغنية بالنفط.

وفي الأسابيع التي أعقبت استقالة قرداحي، استمرت التوترات بين حزب الله المدعوم من إيران وبين السعودية في التصاعد.