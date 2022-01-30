تفجير يستهدف رتل إمدادات للتحالف الدولي جنوبي العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، بأن هجوما بعبوة ناسفة، استهدف رتل شاحنات لقوات التحالف الدولي، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وقال ضابط برتبة نقيب في شرطة ذي قار، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الرئيس في محافظة ذي قار، انفجرت لدى مرور رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية تابعة لقوات التحالف الدولي".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الهجوم تسبب بإلحاق أضرار مادية بإحدى مركبات الرتل".

وفي الأشهر القليلة الماضية، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لـ"داعش"؛ إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن واشنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة الشيعية المقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف مصالحها في المدن العراقية.