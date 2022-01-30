مصر تحكم بالإعدام على عشرة من جماعة الإخوان المسلمين

حكمت محكمة مصرية اليوم بإعدام عشرة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهمة بارتكاب أعمال عنف ضد الشرطة بين عامي 2013 و2015.

وقررت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة "إحالة أوراق عشرة متهمين" ينتمون الى جماعة الإخوان المسلمين على مفتي البلاد لاستطلاع رأيه في إصدار حكم بالإعدام بحقهم، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في مصر.

ومن بين المتهمين العشرة المحالة أوراقهم للمفتي، تسعة محبوسين على ذمة القضايا وواحد هارب.

وحوكم المتهمون العشرة ضمن مجموعة من 215 متهما بينهم 53 يحاكمون غيابيا، وفقا للمصدر نفسه.

ونسب الى المتهمين العشرة قيادة مجموعة نفذت أعمال عنف ضد رجال ومنشآت الشرطة خلال الفترة بين عامي 2013 و2015 اللذين شهدا اعتداءات ضد الشرطة وقضاة في مصر.

وجاءت هذه الاعتداءات عقب إطاحة الجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 بالرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، بعد نحو عام على انتخابه.

كما جاءت عقب فض اعتصام انصار الإخوان في القاهرة والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى في الرابع عشر من آب/اغسطس 2013.

ومنذ توليه مقاليد الأمور في مصر عقب إطاحة مرسي، شن الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة قمع ضد جماعة الاخوان التي يقبع قادتها في السجون وكذلك آلاف من اعضائها.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2013 حظرت السلطات المصرية الجماعة وصنفتها تنظيما إرهابيا.

وفي تموز/يوليو الفائت، أصدرت محكمة مصرية 24 حكما آخر بالإعدام على أعضاء في الجماعة من بينهم ثمانية حوكموا غيابيا.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، صدر 22 حكما بالإعدام على أشخاص من بينهم ضابط شرطة سابق لاتهامهم بارتكاب 54 اعتداء بينها اغتيال ضابط في المخابرات المصرية.

وفي نيسان/ابريل الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن مصر احتلت في العام 2020 المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لاحكام الإعدام بعد الصين وايران، إذ قامت في ذلك العام بتنفيذ 107 أحكام بالإعدام.