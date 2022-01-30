وزراء الخارجية العرب لم يناقشوا عودة سوريا إلى الجامعة العربية

أعلنت الجامعة الدول العربية أن قضية عودة سوريا إلى الجامعة لم تُطرح في الاجتماع الوزاري التشاوري العربي الذي انعقد في الكويت اليوم.

وعضوية سوريا معلقة في الجامعة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد ثورة شعبية مناهضة لحكمه.

وردا على سؤال بشأن عودة مقعد سوريا في الجامعة، أجاب أحمد أبو الغيط، الأحد، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري، بأن "هذا الموضوع لم يُطرح في اجتماع اليوم على الإطلاق، فنقاش الأزمة السورية يأتي في إطار بحث المشاكل الأخرى، سواء اليمن أو ليبيا أو سوريا"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وتابع: مسألة عودة أي دولة للمشاركة في الجامعة تسبقها مشاورات وأفكار وطرح لمشروع قرار والنظر لما هو مطلوب من الجانب السوري، وهذا لم يتم التوصل إليه بعد.

ومنذ يوليو/ تموز الماضي، تسارعت خطوات تطبيع دول عربية مع النظام السوري، لا سيما من جانب الأردن والإمارات ومصر، متمثلة في لقاءات متبادلة واتفاقات وتفاهمات اقتصادية.

وأضاف أبو الغيط أن الجزائر حددت موعدا للقمة العربية (لم يعلنه).

وفي 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن ما تم تداوله حول تأجيل القمة، التي يفترض أن تقام في مارس/آذار سنويا، مجرد "مغالطة"، لأن موعدها لم يتحدد بعد.

فيما قال وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح، إن اجتماع الكويت شهد "إيجابية" من جميع الوزراء وممثلي الدول العربية في "الطرح الصريح الواضح في تشخيص القضايا العربية وخطوات تعزيز العمل العربي".

ووفق الوكالة، بحث الاجتماع "سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية (..) بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة حفاظا على الأمن القومي العربي".