إدانات دولية لاستهداف الحوثيين الإمارات العربية المتحدة بصاروخ باليستي

أدانت منظمات ودول عربية وغربية، اليوم الإثنين، إطلاق جماعة الحوثي اليمنية فجر اليوم، صاروخا باليستيا تجاه الإمارات، عبر بيانات رسمية وتغريدات على تويتر.

فمن جانبها أعربت الخارجية الأردنية عن إدانتها واستنكارها الشديد لما وصفته بالعمل الإرهابي، معلنة وقوفها المطلق بجانب الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وأمن شعبها.

كما اعتبرت وزارة خارجية المملكة أن الاعتداءات الإرهابية الآثمة تعكس إصراراً من ميليشيا الحوثي على استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، وأعربت عن وقوف الأردن في صف واحد إلى جانب الإمارات، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وأدانت الخارجية اليمنية استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه دولة الإمارات، مضيفة أن صمت المجتمع الدولي تجاه الاعتداءات الحوثية المتكررة وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة جعلها تتمادى في تعمد استهداف الأعيان المدنية والمدنيين العزل.

من جهته أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي، قائلاً: "بينما يزور الرئيس الإسرائيلي الإمارات لبناء وتعزيز الاستقرار في أنحاء المنطقة يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين".

واعتبر البرلمان العربي أن هذه الأفعال المشينة لن تثني الإمارات عن خدماتها الإنسانية في اليمن، وسياساتها لصون السلام والاستقرار في منطقة الخليج خاصة والمنطقة العربية عامة.

وأفاد بأن القوات الجوية (الإمارات) وقيادة التحالف الاماراتي السعودي نجحتا في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن.

وصباح اليوم الإثنين، أعلن الحوثيون استهداف العاصمة أبوظبي وإمارة دبي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما أعلنت وزارة دفاع الإمارات اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الجماعة تجاه أراضيها دون وقوع أية خسائر.

ومؤخرا بدأت الجماعة بشن هجمات على مصالح ومواقع إماراتية، بدأتها في 3 يناير/كانون الثاني الجاري باعتراض سفينة شحن إماراتية قبالة محافظة الحديدة غربي اليمن، ثم هاجمت بمسيرات وصواريخ باليستية أبوظبي في 17 و25 من الشهر ذاته.