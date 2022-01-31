الحزب الديمقراطي الكردستاني يطلق مبادرة لوضع حد للأزمة السياسية في بالعراق

أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود برزاني، عن مبادرة لوضع حد للأزمة السياسية التي تعصف بالعراق.

جاء ذلك في رسالة للشعب العراقي، نشرها المكتب الإعلامي لزعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" (31 مقعدا بالبرلمان من أصل 329).

وقال برزاني: "من أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية".

وأضاف: "في سياق هذه المبادرة، أقترح أن يقوم نيجيرفان برزاني (رئيس إقليم شمال العراق) ومحمد الحلبوسي (رئيس البرلمان العراقي) بزيارة مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل".

وأردف: "آمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية، وتكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته"، دون تفاصيل أكثر.

ووفق مراسل الأناضول، وصل في وقت سابق الإثنين، نيجيرفان برزاني والحلبوسي إلى محافظة النجف (جنوب)، للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لبحث تشكيل الحكومة.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ 73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" 37، وائتلاف "دولة القانون" 33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" 31.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية قوى "الإطار التنسيقي"، التي تطالب بحكومة أغلبية سياسية للقوى الشيعية داخل البرلمان.