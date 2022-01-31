جماعة الحوثي تعلن استهداف أبوظبي ودبي بصواريخ باليستية ومسيرات

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، استهداف العاصمة الإماراتية أبوظبي وإمارة دبي، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

ووفق قناة المسيرة الحوثية، فقال المتحدث باسم الجماعة العسكري يحيى سريع: " ضربنا أهدافا نوعية وهامة في أبوظبي بعدد من الصواريخ الباليستية، وأهدافا حساسة في دبي بعدد من المسيرات من طراز صماد 3".

وتابع: "الإمارات ستظل غير آمنة طالما استمرت أدوات العدو الإسرائيلي في أبوظبي ودبي في شن العدوان على شعبنا وبلدنا"، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل طلب من المواطنين والمقيمين والشركات في الإمارات، بالابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية كونها عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة.

‏‎‏‎وتابع: "مستمرون في الدفاع المشروع عن اليمن العزيز حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار".

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية فجر اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه أراضيها دون وقوع أية خسائر.

كما نشرت الوزارة، مقطعا مصورا عبر تويتر، قالت إنه لتدمير منصة وموقع إطلاق الصواريخ في الجوف (شمالي اليمن)، الذي أطلق منه الصاروخ الباليستي باتجاه الإمارات.

ونفت هيئة الطيران المدني الإماراتية، الأنباء المتداولة عن تعليق حركة الملاحة الجوية بعد إسقاط الصاروخ الحوثي.

تأتي التطورات في ظل زيارة رسمية بدأها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى الإمارات يوم أمس الأحد، وتستمر يومين، وتعد هي الأولى من نوعها منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في سبتمبر/أيلول 2020.

وفي الآونة الأخيرة بدأت جماعة الحوثي بشن هجمات على مصالح ومواقع إماراتية، تحديداً في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث اعتراضت سفينة شحن إماراتية قبالة محافظة الحديدة غربي اليمن، ثم هجمات بمسيرات وصواريخ باليستية على أبوظبي في 17 و25 من الشهر ذاته.