الرئيس الإسرائيلي: حجم تجارة تل أبيب مع أبوظبي بلغ أكثر من مليار دولار

كشف الرئيس الإسرائيلي إتسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين، أن حجم تجارة تل أبيب مع أبوظبي الآن بلغ أكثر من مليار دولار.

جاء ذلك في أول زيارة يقوم بها رئيس إسرائيلي إلى دولة الإمارات، بعد اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين عام 2020 ضمن ما يعرف باتفاقيات إبراهيم.

وأضاف هرتسوغ أن الاتفاقيات مع الدول المطبعة كان قراراً يهدف إلى تشكيل مستقبل جديد للإمارات وإسرائيل والمنطقة بأكملها.

ووفق ما نشرته وسائل إعلام إماراتية، فإن الرئيس الإسرائيلي أعرب عن أمله في انضمام المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم قريبا.

وتناولت المباحثات الثنائية بين هرتسوغ وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ولي عهد أبوظبي، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات.

ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.