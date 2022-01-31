على خلفية تحقيقات.. استقالة أعلى ضابط عربي مسلم رتبة في الشرطة الإسرائيلية

تقدم أعلى ضابط عربي مسلم رتبة في الشرطة الإسرائيلية باستقالته بعد أسبوع من ظهوره في مقطع مصور وهو يقفز فوق جثة ضحية في مسرح للجريمة في عام 2020، بحسب ما ذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان.

قالت الشرطة في بيان اليوم إن الجنرال جمال حكروش قدم استقالته أمس الأحد وستدخل الاستقالة حيز التنفيذ اليوم الإثنين.

وتم تعيين حكروش، البالغ من العمر 64 عاما، نائبا لمفتش الشرطة في عام 2016 لقيادة جهود التواصل مع الأقلية العربية في إسرائيل، وهو تعيين تاريخي.

لكن في الأسبوع الماضي، أظهرت لقطات كاميرا مراقبة أمنية حصلت عليها صحيفة هاآرتس الإسرائيلية مغادرة حكروش مسرح الجريمة في عام 2020.

وكان توجه إلى إدارة مصنع في مسقط رأسه، بلدة كفر كنا، لأداء بعض الأعمال عندما اندلع قتال بين رجلين طعن أحدهما الآخر في صدره.

ويظهر حكروش في لقطات الكاميرا الأمنية وهو ينزل من على درج ويقفز فوق الرجل المطعون، مصادفة على الأرجح، قبل أن يخرج من الباب، متجاهلا المهاجم الذي كان محاصرا في غرفة أخرى، ولم يقدم الإسعافات الأولية للضحية الذي تعرض للطعن، حسبما قالت هاآرتس.

وقدم وزير الأمن العام عومير بارليف، المسؤول عن الشرطة، الشكر لحكروش على سنوات خدمته التي بلغت 44 عاما وقال إن استقالته كانت مناسبة. أضاف أن فريق الشرطة الذي يحقق في الحادث سيواصل عمله.

ضاعفت الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهي أول حكومة تضم حزبا عربيا، جهودها لمكافحة الجريمة في المجتمع مع تزايد جرائم العنف فيه في السنوات الأخيرة، بسبب الجريمة المنظمة والنزاعات العائلية.

يشكل المواطنون العرب حوالي 20 بالمائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة ويواجهون التمييز، حيث يتهم قادة المجتمع السلطات بتجاهل الجريمة في مجتمعاتهم.

في الوقت نفسه، أدى انعدام الثقة في الشرطة الإسرائيلية إلى إعاقة التعاون.

قتل ما لا يقل عن 125 عربيا في هجمات عام 2021، ما يجعله أكثر الأعوام دموية على الإطلاق، وفقا لمبادرات أبراهام، وهي منظمة غير ربحية تروج للتعايش بين اليهود والعرب.