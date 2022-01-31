وزير الخارجية العماني يصل دمشق في زيارة رسمية

أعلنت وكالة أنباء النظام السوري سانا، اليوم الإثنين، وصول وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، إلى العاصمة دمشق على رأس وفد رسمي.

ووفق الوكالة فقد شارك في مراسم الاستقبال بمطار دمشق الدولي وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد.

من جانبه صرح المقداد بأن العلاقات بين البلدين مستمرة ولم تنقطع، وسلطنة عمان وقفت إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب.

ولم تذكر "سانا" تفاصيل أكثر عن زيارة البوسعيدي، إلا أن السلطنة من الدول العربية القليلة التي أبقت على علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري بعد اندلاع الثورة فيها عام 2011، والتي استخدم خلالها النظام القوة العسكرية لقعمها.

وشهد التطبيع العربي مع نظام بشار الأسد، تطورا سريعا الفترة الماضية، تجلى في لقاءات رسمية بين المسؤولين في دول عربية ونظرائهم في النظام السوري، فضلا عن توقيع اتفاقيات اقتصادية وأمنية، وذلك منذ تعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية عام 2011.