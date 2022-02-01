أنظمة دفاع الجيش الروسي في سوريا تشوش على الطيران المدني في إسرائيل

قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الأنظمة الدفاعية التي يشغلها الجيش الروسي في سوريا تتسبب في اضطراب الملاحة الجوية في مطار بن غوريون في تل أبيب، لا سيما في نظام تحديد المواقع العالمي "GPS".

وأضافت القناة مساء الاثنين، أن إسرائيل بعثت برسالة إلى موسكو تفيد بأن أنظمة دفاعية متطورة يشغلها الجيش الروسي في قاعدة "حميميم" الجوية باللاذقية (غربي سوريا) تعطل الموجات الكهرومغناطيسية، ما يتسبب باضطرابات في نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" ويؤثر على الطائرات التي تستعد للهبوط في المطار.

وتابعت: "أدى نشاط الجيش الروسي في قاعدة حميميم إلى تشغيل أنظمة دفاعية متطورة وقوية تعطل الموجات الكهرومغناطيسية في شرق البحر المتوسط".

وطلبت إسرائيل من روسيا وقف تشغيل هذه الأنظمة، وهو ما رفضته موسكو وقالت إن تلك الأنظمة مصممة لحماية جنودها، وفق القناة.

وتابعت القناة: "قدر البعض في إسرائيل أن روسيا تحاول إظهار من هو "صاحب البيت" في سوريا، على خلفية الهجمات المنسوبة لإسرائيل هناك".

هذا وتشن إسرائيل باستمرار هجمات جوية على مواقع للنظام السوري وأخرى تابعة للقوات الإيرانية الموالية له في محافظات سورية مختلفة.

وقال طيار في إحدى شركات الطيران بإسرائيل للقناة إن "هذه الأحداث أثرت علينا بشدة في أوائل عام 2019، لكنها توقفت منذ ذلك الوقت".

لكنه استدرك: "في الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة الماضية، بدأنا نشهد ذلك مجددا في منطقة مطار بن غوريون، هناك تكهنات أن الروس يحاولون منع إمكانية إلحاق الأذى بهم من خلال تعطيل أنظمة GPS".

ووجهت الخطوط الجوية الإسرائيلية الطيارين إلى التعامل مع هذا الوضع من خلال إيقاف تشغيل الأجهزة في قمرة القيادة في حالة حدوث أعطال، وفق "كان".

واكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول للقناة إن "الجيش يتصرف ضد التهديدات كجزء من دفاع متعدد الأبعاد عن دولة إسرائيل".