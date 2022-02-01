العراق.. محتجون يغلقون مبنى مديرية التربية والتعليم ببابل

أغلق مئات المتظاهرين العراقيين، اليوم الثلاثاء، مبنى مديرية التربية والتعليم في محافظة بابل وسط البلاد احتجاجًا على عدم شمولهم بقرارات التوظيف الحكومية.

وقال شهود عيان إن مئات من حملة الشهادات في التخصصات التربوية، أغلقوا صباح اليوم مبنى مديرية تربية محافظة بابل في مدينة الحلة، موضحين أن المتظاهرين حاولوا بادئ الأمر اقتحام المبنى، لكن قوات مكافحة الشغب منعتهم باستخدام الهراوات.

وأشاروا إلى أن المتظاهرين أغلقوا مدخل المبنى ومنعوا الموظفين من الدخول أو الخروج، مطالبين بشمولهم بخطة التوظيف الحكومية.

ومؤخراً أقرت الحكومة الاتحادية والإدارات المحلية في المحافظات خطة تتضمن توفير وظائف ثابتة لمئات المحاضرين في المدارس ممن عملوا مجانًا أكثر من 5 سنوات، فيما لم تشمل الخطة أقرانهم من حملة الشهادات ممن لم يعملوا كمحاضرين في المؤسسات التربوية بشكل مجاني.

وتشهد محافظات الوسط والجنوب منذ أكثر من شهر احتجاجات متواصلة ضد سياسة الحكومة في ملف التوظيف.

وتقول الحكومة إن موازنة عام 2021 التي أقرت سابقاً، تعاني من عجز مالي بسبب تراجع أسعار النفط.