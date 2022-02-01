مصر توقع "عقود تسليح" مع كوريا الجنوبية

وقَّعت مصر مع كوريا الجنوبية، الثلاثاء، "عقود تسليح" ومذكرات تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية.

التوقيع تم بحضور كل من وزير الدفاع المصري، محمد زكي، ونائبه أحمد خالد المشرف العام على التصنيع العسكري، وعدد من قادة الجيش، بالإضافة إلى "كانج إن هو"، وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية، بحسب بيان للجيش المصري

ومن بين ما جرى توقيعه عقد تدبير التصنيع المشترك لمدافع الهاوتزر (EGY k9A1) مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية، وفق البيان دون تحديد تفاصيل مالية.

وبين 15 و22 يناير/كانون الثاني الماضي، زار رئيس كوريا الجنوبية، "مون جيه إن"، الإمارات والسعودية ثم مصر، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يزور القاهرة منذ حوالي 16 عاما، وأجرى مباحثات بعضها تناول تعزيز التعاون العسكري.