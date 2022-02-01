واشنطن تحث حلفاءها على استعادة مواطنيها من سجون ي ب ك/بي كا كا الإرهابي

حثت الولايات المتحدة حلفاءها على "الاستعادة العاجلة" لرعاياهم المسجونين في شمال شرق سوريا على خلفية ما شهده مؤخراً سجن غويران في مدينة الحسكة من أحداث.

والأحد، أعلنت قسد (واجهة ي ب ك/بي كا كا الإرهابي السياسية) انتهاء العمليات في سجن غويران على بعد معارك استمرت أياما وأوقعت 373 قتيلا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان في السجن آلاف الموقوفين القابعين فيه منذ 5 سنوات بدون محاكمات أو اتهامات.

ودعت الولايات المتحدة شركاءها في التحالف لمكافحة داعش إلى "تحسين" ظروف اعتقال مقاتلي التنظيم والحرص على أن تكون "آمنة وإنسانية" وعلى "الاستعادة العاجلة لرعاياهم ولغيرهم من الموقوفين في شمال شرق سوريا".

ويجمع محلّلون ومسؤولون عسكريون وسلطات مدنية منذ سقوط تنظيم داعش رسميا على أن هذه السجون بؤرة للمشاكل ولا تشتمل على أدنى مقومات الحقوق الإنسانية.

لكن غالبية الدول المعنية ترفض استعادة رعاياها وتفضّل إبقاءهم في عهدة ي ب ك/بي كا كا الإرهابي.