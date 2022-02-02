إضراب عمالي في لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية

نفذ الاتحاد العمالي العام إضرابا عاما في مختلف أنحاء لبنان، الثلاثاء، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، عمد محتجون منذ صباح اليوم إلى قطع طرقات رئيسة في العاصمة بيروت وضواحيها.

وفي مدينة طرابلس (شمال)، قطع سائقو الشاحنات والحافلات والسيارات العمومية طريق طرابلس نحو بيروت، تلبية لدعوة اتحادات النقل البري.

كانت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان دعت في بيان إلى الإضراب العام في 2 و3 و4 فبراير/ شباط الجاري، لمطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها بدعم السائقين في ظل الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

وجنوباً، أقفل عدد من السائقين طريق الناعمة باتجاه بيروت، كما قطع آخرون السير على أتوستراد الأولي في صيدا من وإلى العاصمة، منددين بعدم إيجاد الحكومة خطة لمساعدتهم.

كما قطع سائقو مختلف المواصلات العامة والشاحنات وغيرها طريق البقاع شرق البلاد، التزاما بالإضراب.

من جانبه قال رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، خلال جولة له اليوم في بعض الشوارع التي سجلت قطعا في مسارها، إنه "يجب أن يبتّ مجلس الوزراء بكافة المواضيع الملحّة خصوصاً اتفاق دعم قطاع النقل البرّي"، آملا بالتوصل إلى حلّ اليوم من دون الاضطرار للقيام بخطوات تصعيديّة أخرى.

ولم تعلق الحكومة اللبنانية على هذه الاحتجاجات حتى الآن.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية لمواطنيه.

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأكثر حدة وقساوة في العالم، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.