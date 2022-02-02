الأسرى الإداريون في سجن عوفر الإسرائيلي يرفضون وجبات طعام الأربعاء

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، مساء الثلاثاء، أن المعتقلين الإداريين في سجن عوفر الإسرائيلي، قرروا إرجاع وجبات الطعام الخاصة باليوم الأربعاء.

وقال نادي الأسير في بيان، إن هذه الخطوة تأتي تعبيراً عن رفض الأسرى لقانون الاعتقال الإداري.

وأضاف البيان أن كافة الأقسام في السجن نفسه ستقوم بإعادة وجبة الغداء، تضامنا مع المعتقلين الإداريين، مشيراً أن ذلك يأتي في سياق خطة عمل ستشمل كافة السجون، امتدادا لقرار الأسرى الإداريين مقاطعة المحاكم الإسرائيلية.

ووفق بيان نادي الأسير، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 32 على التوالي.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بدون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد، ولا يعرف الأسير أو محاميه التهمة الموجهة إليه بزعم أنها تقع تحت بند معلومات سرية.

وتعتقل إسرائيل إداريا نحو 500 فلسطيني، من بين نحو 4600 أسيرا في سجونها، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني، حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي.