العراق.. مقتل 5 عناصر من "داعش" بقصف جوي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، مقتل 5 عناصر من "داعش" الإرهابي، جراء قصف جوي استهدف موقعا للتنظيم، شمالي البلاد.

ووفق بيان خلية الإعلام الأمني (التابعة للدفاع)، "نفذت القوة الجوية فجر اليوم (الأربعاء) ضربات بواسطة طائرات (إف 16)، استهدفت كهفا في صحراء الحضر بمحافظة نينوى (شمال)".

وأفاد البيان بأن العملية "أسفرت عن مقتل 5 إرهابيين من عناصر عصابات داعش الإرهابية". دون تفاصيل أكثر.

يأتي ذلك غداة إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في كلمة خلال اجتماع للحكومة العراقية، تنفيذ ضربات جوية استهدفت عدة مواقع لأوكار عصابات "داعش" في عدة نقاط نائية، وقتلت أعداداً منهم، بينهم قيادات مهمة.

ورغم إعلان بغداد عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضي البلاد، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحتها اجتاحها التنظيم صيف 2014، فإن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.